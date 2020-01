RBI ने बेंगलुरु के इस बैंक से 35,000 रुपए से ज्यादा निकालने पर लगाई रोक, BJP सांसद का आया बयान

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा बेंगलुरु के एक को-ऑपरेटिव बैंक को तत्काल प्रभाव से लेनदेन से प्रतिबंधित करने और निकासी की सीमा 35,000 रुपये तक करने के बाद बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ट्वीट आया है. उन्होंने सहकारी बैंक के परेशान जमाकर्ताओं को शांत रहने के लिए अपील की है. तेजस्वी सूर्या ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा, ''मैं श्री गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक के जमाकर्ताओं को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं. माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस मामले से अवगत कराया गया है और वह व्यक्तिगत रूप से इस मुद्दे की निगरानी कर रही हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करेगी. उसकी इस चिंता के लिए आभारी हूं.''

I want to assure all depositors of Sri Guru Raghavendra Co-operative Bank to not panic.



Hon'ble Finance Minister Smt. @nsitharaman is appraised of matter & is personally monitoring the issue. She has assured Govt will protect interests of depositors. Grateful for her concern. pic.twitter.com/pmoAcUFAu7