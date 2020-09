बंदरों पर परीक्षण के बाद बोले भारतीय Covaxin के निर्माता - इम्यून की प्रतिक्रियाएं मजबूत दिखीं...

भारत बायोटेक ने अपनी वेबसाइट पर पोस्ट किया, "टीका लगाने के बाद, मजबूत प्रतिरक्षा विकसित होती पाई गई.ये नतीजे लाइव वायरल चैलेंज मॉडल के अंतर्गत पाए गए. कंपनी ने ट्वीट किया, "ये परिणाम लाइव वायरल चैलेंज मॉडल में सुरक्षात्मक प्रभावकारिता यानि प्रोटेक्टिव एफिशियेंसी को प्रदर्शित करते हैं,"

ऐसा बताया गया है कि 20 बंदरों के 4 समूहों में विभाजित किया गया. एक समूह को प्लेसबो के साथ प्रशासित किया गया था जबकि तीन समूह 0-14 दिन तक 3 अलग-अलग वैक्सीन दी गई. दूसरी खुराक के 14 दिनों बाद सभी मैका को वायरल चुनौती से अवगत कराया गया.

