जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर दो महीने से जारी प्रतिबंध हटा

जम्मू-कश्मीर में पर्यटकों की आवाजाही पर पिछले दो महीने से जारी प्रतिबंध हटा लिया गया है. जम्मू-कश्मीर प्रशासन की ओर से जारी की गई सूचना में लिखा है कि पर्यटकों को हर जरूरी मदद मुहैया कराई जाएगी. हालांकि मिल रही जानकारी के मुताबिक अभी कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं शुरू नहीं हो पाई हैं. वहीं जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने पांच अगस्त को राज्य का विशेष दर्जा समाप्त किए जाने के बाद से हिरासत में लिये गये तीन नेताओं को रिहा कर दिया है. अधिकारियों ने बताया कि यावर मीर, नूर मोहम्मद और शोएब लोन को विभिन्न आधारों पर रिहा किया गया है. मीर राफियाबाद विधानसभा सीट से पूर्व विधायक रह चुके हैं, जबकि लोन ने कांग्रेस के टिकट से उत्तर कश्मीर से चुनाव लड़ा था जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा था. उन्होंने बाद में कांग्रेस छोड़ दी थी. उन्हें पीपुल्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख सज्जाद लोन का करीबी माना जाता है. नूर मोहम्मद नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं.

Govt of Jammu & Kashmir: Security advisory requesting tourists visiting J&K to curtail their stay in the Kashmir valley, is hereby withdrawn. Tourists desirous of undertaking visiting to the state shall be provided all necessary assistance & logistical support. pic.twitter.com/LOUcFT7x4u