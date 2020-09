किसान बिल के विरोध-प्रदर्शन में ट्रैक्टर पर बैठकर शामिल हुए तेजस्वी, कहा- 'अन्नदाता को कठपुतली...'

न्यूज़ एजेंसी ने ANI से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि 'सरकार ने हमारे 'अन्नदाता' को अपने 'फंड दाता' के जरिए कठपुतली बना दिया है. किसान विधेयक किसान-विरोधी हैं और इससे किसान निराश हैं. सरकार ने कहा था कि वो किसानों की आय 2022 तक दोगुनी कर देंगे लेकिन उनके यह विधेयक किसानों को और गरीब कर देंगे. कृषि सेक्टर का कारपोरेटीकरण कर दिया गया है.'

Govt has made our 'anndaata' a puppet through its 'fund daata'. #FarmBills are anti-farmer and have left them dejected. Govt had said that they'll double farmers' income by 2022 but these Bills will make them poorer. Agriculture sector has been corporatised: Tejashwi Yadav, RJD https://t.co/FYawl9Wfsipic.twitter.com/svbzHao9Ez