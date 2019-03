Samjhauta Blast Case: NIA कोर्ट ने असीमानंद समेत सभी चारों आरोपियों को किया बरी

समझौता ब्लास्ट केस (Samjhauta Blast Case) में असीमानंद (Aseemanand) समेत चारों आरोपी को बरी कर दिया गया है. पंचकूला की विशेष एनआईए कोर्ट (NIA Court) ने सभी चारों आरोपी को मामले में बरी कर दिया. असीमानंद (Aseemanand News) के अलावा लोकेश शर्मा, कमल चौहान और राजेंद्र चौधरी मामले में बरी हो गए हैं. बता दें कि दिल्ली-लाहौर समझौता एक्सप्रेस ट्रेन में 18 फरवरी 2007 को पानीपत के नजदीक दो बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 68 लोग मारे गए थे और 12 अन्य घायल हुए थे. उनमें ज्यादातर पाकिस्तानी नागरिक थे.

Samjhauta Blast Case: All four accused -Aseemanand, Lokesh Sharma, Kamal Chauhan and Rajinder Chaudhary have been acquitted by Special NIA Court in Panchkula pic.twitter.com/9urDpWm87r