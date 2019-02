भारत में सऊदी के युवराज मोहम्मद बिन सलमान, राष्ट्रपति भवन में हुआ भव्य स्वागत

सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद मंगलवार को दो दिनों की भारत यात्रा पर पहुंचे जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रोटोकॉल से अलग हटकर हवाईअड्डे पर उनकी आगवानी की. भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान का राष्ट्रपति भवन में परम्परागत ढंग से स्वागत किया गया. इस यात्रा के दौरान पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकवाद का मसला एक प्रमुख मुद्दा रहेगा. साथ ही दोनों देश रक्षा संबंधों में बढ़ोतरी पर भी चर्चा करेंगे जिसमें संयुक्त नौसेना अभ्यास शामिल है.

राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह के सऊदी अरब के युवराज मोहम्मद बिन सलमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, "आज हम रिश्तों को बरकरार रखना चाहते हैं, और दोनों देशों के भले के लिए उन्हें बेहतर करना चाहते हैं. मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सऊदी अरब और भारत के लिए अच्छे काम कर सकते हैं."

Saudi Arabia Crown Prince Mohammed bin Salman at Rashtrapati Bhawan, Delhi: Today we want to be sure that this relation is maintained&improved for the sake of both countries. With the leadership of the President&the PM, I am sure we can create good things for Saudi Arabia & India pic.twitter.com/mXSTSBjxQS