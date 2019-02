PM मोदी के अनुरोध पर 850 भारतीय कैदियों को रिहा करेगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान ने की घोषणा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद ने सऊदी की जेलों में बंद 850 भारतीय कैदियों को रिहा करने का आदेश दिया है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट कर यह जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट किया, 'एक और बड़ा फैसला. वहीं एक अन्य ट्वीट में रवीश कुमार ने लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुरोध पर सऊदी अरब के युवराज ने भारतीय हज यात्रियों की संख्या को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया है. बता दें कि सऊदी अरब ने भारत के लिए आवंटित हज कोटे में करीब 25 हजार की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह अब दो लाख हो गया है. पिछले साल 1,75,025 लोग हज पर गए थे. हज कोटे में बढ़ोतरी को 'बड़ी उपलब्धि' करार देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, 'सऊदी अरब के बादशाह और युवराज के साथ प्रधानमंत्री के अच्छे रिश्ते का नतीजा है कि चार वर्षों में लगातार हज कोटे में बढ़ोतरी हुई है और अब यह दो लाख हो गया है. यह अपने आप में रिकॉर्ड है.'

Another big deliverable! At the request of the PM @narendramodi , His Royal Highness the Crown Prince of Saudi Arabia has ordered the release of 850 Indian prisoners lodged in Saudi jails. pic.twitter.com/jIVTCbIRLa

And another important take away from the visit of #SaudiCrownPrince which would help more Indian pilgrims to perform the Haj



His Royal Highness the #SaudiCrownPrince announced the increase in quota for Indian Haj pilgrims to 200,000 at the request of PM @narendramodi. pic.twitter.com/FrPR3hc2eD