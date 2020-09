'किसान होंगे बर्बाद, पर कॉरपोरेट्स मालामाल', जयराम रमेश ने बताया क्यों कर रहे बिल का विरोध?

जयराम रमेश ने ट्विटर पर लिखा है, "दो कृषि-विपणन बिल जो न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सार्वजनिक खरीद प्रणाली को अंत करने जा रहे हैं, जो आज राज्यसभा में पेश होने जा रहा है. सबसे बड़े पीड़ित: किसान... सबसे बड़े लाभुक: कॉर्पोरेट्स." उन्होंने लिखा है कि दो विधेयकों से देश में खाद्य सुरक्षा के दो स्तंभ ध्वस्त हो जाएंगे.

Two agri-marketing Bills that spell the end of the Minimum Support Price (MSP) and public procurement system being taken up today in the Rajya Sabha.



Biggest victims: farmers.

Biggest gainers: corporates.