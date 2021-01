1 हज़ार से 50 हज़ार का सफर : सेंसेक्स ने बनाया इतिहास तो BSE ने साझा किए दिलचस्प आंकड़े

बाजार के विश्लेषक मानकर चल रहे थे कि सेंसेक्स इस साल 50,000 का रिकॉर्ड तोड़ सकता है, लेकिन इतनी जल्दी इसके यह रिकॉर्ड छूने की उम्मीद किसी को नहीं थी. जो बाइडेन के शपथग्रहण के बाद बाजार में नए राहत उपायों की उम्मीद में वैश्विक बाजारों में तेजी रही. इसके अलावा, 1 फरवरी को आ रहे बाजार में अपेक्षाएं हैं. वहीं, कोविड-19 के वैक्सीनेशन के सेंटीमेंट पर भी बाजार कारोबार कर रहा है.

गुरुवार को सेंसेक्स के इस कीर्तिमान को स्थापित करने के बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने आंकड़ों में सेंसेक्स का सफर साझा किया. एक बार आंकड़ों पर नजर डालते हुए यह देख रहे हैं कि आखिर 1990 में 1,000 का आंकड़ा छूते हुए सेंसेक्स ने कैसे 21 दिसंबर, 2020 को 50,000 का आंकड़ा छुआ है.

Checkout the journey of #Sensex as it crosses 50k for the first time #Sensex50k#BSEpic.twitter.com/ZULK533iL8