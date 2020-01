ननकाना साहिब हमला: SGPC का प्रतिनिधिमंडल जाएगा पाकिस्तान, हालात का लेगा जायजा

पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए हमले के बाद भारत में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है. इस हमले को लेकर भारत में सिखो की संस्था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐलान किया है कि वह हालात का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान एक कमेटी को भेजेगी. शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह लोंगोवाल ने कहा है कि हम 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान भेजेंगे जो पूरे हालात का जायजा लेगा. गुरुद्वारे पर भी जाएगा और वहां के सिखो से भी मुलाकात करेगा.

Shiromani Gurdwara Parbandhak Committee President Gobind Singh Longowal on mob attacked Nankana Sahib yesterday: We are sending a four member delegation to Pakistan which will meet senior officials and the province's Governor over this issue. pic.twitter.com/kz4Olhg55Z