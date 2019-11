Congress-NCP के बीच बैठक को लेकर शरद पवार ने दिया बयान, कहा - मीटिंग को लेकर मुझे तो...

महाराष्ट्र में शिवसेना की अगुवाई में सरकार बनाने को लेकर Congress-NCP ने अपना रुख पूरी तरह से साफ नहीं किया है. एनसीपी जहां कांग्रेस के पाले में गेंद डाल रही है. वहीं, कांग्रेस किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं दिख रही. इन तमाम राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच शरद पवार ने कांग्रेस द्वारा उन्हें मंगलवार को बैठक के लिए दिल्ली बुलाए जाने की खबरों को गलत बताया है. उन्होंने मीडिया से कहा मुझे नहीं पता की यह खबर कहां से आ रही है लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है.

NCP Chief Sharad Pawar on being asked if there is a meeting scheduled today between Congress and NCP: Who says there is a meeting? I don't know. #MaharashtraGovtFormationpic.twitter.com/orGqwfyBZj