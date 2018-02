PNB घोटाले पर बोले शत्रुघ्न सिन्हा, 'हे प्रधान सेवक, हे प्रधान रक्षक, चौकीदार-ए-वतन...'

खास बातें शत्रुघ्न सिन्हा काफी समय से पार्टी से नाराज चल रहे हैं. लगातार पीएम मोदी और सरकार पर हमला करते रहे हैं इस बार पीएनबी घोटाले को लेकर कई ट्वीट किए.

हे प्रधान सेवक, हे प्रधान रक्षक! चौकिदारे वतन। All people who’ve frauded & done ghotala दिन-दहाड़े flew out of india one after the other. Wah ji wah! Balle balle! Can we blame the hon'ble first PM of India Nehruji for giving international operations licence to airlines/AirIndia? — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 16, 2018

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) को अभी तक की जानकारी के अनुसार 11,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाकर हीरा व्यापारी नीरव मोदी फरार हो गया है. बताया जा रहा है कि विदेश में कहीं वह छिप कर बैठा है. न्यूयॉर्क में उसकी पत्नी और बच्चे के होने की जानकारी बताई जा रही है. इस घोटाले के चलते पूरे देश में पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमले हो रहे हैं. ये हमले विपक्ष के साथ साथ कई सहयोगी दल भी कर रहे हैं. अब इन हमलों में बीजेपी के अपने नेता ही कूद पड़े हैं. ये नेता अकसर पीएम नरेंद्र मोदी से काफी समय से नाराज़ चल रहे हैं और जब भी मौका मिला पार्टी की सरकार पर हमला किया.काफी दिनों से बगावती तेवर अपनाए पार्टी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने एक बार फिर हमला किया है. सिन्हा ने ट्वीट के जरिए सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है. प्रधानमंत्री मोदी के चौकीदार वाले बयान की याद दिलाते हुए उन्होंने कहा कि बड़ा चौकीदार सो गया, छोटा दमदार खो गया, और हम सब देखते रह गए. उनके ट्वीट पर अब सोशल मीडिया में तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं.पढ़ें : बाबुल सुप्रियो के बयान पर शत्रुघ्न सिन्हा का पलटवार, बोले- कौन हैं ये, मैं नहीं जानता

3 P's are making lots of noise, news & havoc in India at present..

1.Pakoras https://t.co/IJ3qbmtGKB

3.PNB

..not necessarily in that order...

Someone rightly pointed out -

बड़ा चौकिदार सो गया, छोटा दमदार खो गया, और हम सब देखते रह गये।।

Hope wish and pray that...1>2 — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 18, 2018

...Hope wish & pray that the dream & vision of our Chowkidaar-e-Watan, of becoming "Cashless", is not taken literally, as in the case of PNB...for reasons known to all of us. Jio India! Are there many more to come? Hope not! — Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) February 18, 2018

शत्रुघ्न सिन्हा ने सबसे पहले ट्वीट में लिखा, ‘हे प्रधान सेवक, हे प्रधान रक्षक, चौकीदार-ए-वतन, सभी धोखेबाज दिनदहाड़े फ्राड कर विदेश भाग गए, क्या हम नेहरू को ब्लेम कर सकते हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरलाइंस को लाइसेंस दिया?दूसरे ट्वीट में उन्होंने दो ट्वीट कर निशाना साधा, 'बड़ा चौकीदार सो गया, छोटा दमदार खो गया, और हम सब देखते रह गए.'तीसरे ट्वीट में शत्रुघ्न सिन्हा ने मोदी के कैशलेस इकोनॉमी पर निशाना साधते हुए लोगों से कहा कि चौकीदार-ए-वतन के कैशलेस को ऐसे तो न लें, आगे अभी और लोग सामने आने वाले हैं.पढ़ें : शत्रुघ्न सिन्हा के निकले बागी स्वर, कहा- भाजपा में दबे हुए सौतेले बेटे जैसा हुआ बर्ताव बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी पीएनबी घोटाले मामले में पार्टी पर तीखा हमला किया. शिवसेना ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा था कि 'भगोड़ा घोटालेबाज नीरव मोदी को भारतीय रिजर्व बैंक का गर्वनर बनाया जाना चाहिए, ताकि वह देश को बरबाद कर सके.' पार्टी के मुखपत्र सामना और दोपहर का सामना में कहा गया 'हाल ही में यह सज्जन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दावोस में तस्वीरें खिंचवाते नजर आया था.'पार्टी के मुखपत्र के संपादकीय में नीरव को चुनावों के दौरान भाजपा के लिए धन एकत्र करने वाला बताया गया.