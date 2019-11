हैदराबाद के पास 26 वर्षीय महिला डॉक्‍टर का जला हुआ शव मिलने के एक दिन बाद तेलंगाना के एक मंत्री ने बहुत ही बेतुका बयान दिया है. मंत्री ने कहा है कि अगर उसने अपने आस-पास के लोगों के संदिग्‍ध व्‍यवहार को लेकर अपनी बहन को फोन करने की बजाय पुलिस को फोन किया होता तो शायद इस घटना को टाला जा सकता था.

तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्‍मद महमूद अली ने इस संवेदनशील मामले में कहा, 'हम इस घटना से दुखी हैं, पुलिस अलर्ट है और अपराध पर लगाम लगा रही है. वह एक शिक्षित महिला थी, फिर भी उसने 100 नंबर पर फोन करने की बजाय अपनी बहन को फोन किया. अगर उसने 100 नंबर पर फोन किया होता तो उसे बचा लिया गया होता. 100 एक दोस्ती नंबर है, और हमें लोगों में इसके बारे में जागरूकता फैलानी होगी.'

मंत्री ने तेलंगाना पुलिस को देश की सर्वश्रेष्‍ठ पुलिस बताया और आश्‍वासन दिया कि जल्‍द ही आरोपियों की पहचान कर उन्‍हें न्‍याय के दायरे में लाया जाएगा.

#WATCH Telangana Home Min on alleged rape&murder case of a woman veterinary doctor: We're saddened by the incident,crime happens but police is alert&controlling it. Unfortunate that despite being educated she called her sister¬ '100',had she called 100 she could've been saved. pic.twitter.com/N17THk4T48