टीके के नाम पर देश को बांटने की तैयारी,भाजपा के मुफ्त वैक्सीन के वादे पर शिवसेना ने कसा तंज

संजय राउत ने सवाल किया कि क्या जहां भाजपा की सरकार नहीं है. वहां वैक्सीन नहीं मिलेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को यह स्पष्ट करना चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब कोरोना का टीका आएगा तो इसे घर-घर तक पहुंचाया जाएगा. तो क्या कोई नया सिस्टम नहीं बना रहे हैं. जहां भाजपा की सरकारें होंगी, जहां भाजपा को वोट जाएगा, वहीं कोरोना का टीका मिलेगा.

Earlier it used to be - 'tum mujhe khoon do,main tumhe azadi dunga' & now it's - 'tum mujhe vote do,hum tumhe vaccine denge'.Only those who vote for BJP will get vaccine, it shows BJP's discriminatory nature: S Raut,Shiv Sena on BJP's promise of free COVID vaccine to all in Bihar pic.twitter.com/t5Dl90r9i4