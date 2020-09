सुशासन, विकास के मुद्दे पर लड़ें बिहार चुनाव, मुद्दे घट गए हों तो भेज देंगे पार्सल: संजय राउत

शिव सेना (Shiv Sena) नेता और राज्य सभा सांसद संजय राउत ने कहा है कि बिहार विधान सभा चुनाव (Bihar Assembly Election) सुशासन, विकास और राज्य में कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर ही लड़ा जाना चाहिए. उन्होंने तंज कसा कि अगर ऐसे मुद्दों की कमी हो जाए तो हम मुंबई से पार्सल कर भेज देंगे. उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में कहा, "बिहार में चुनाव विकास, कानून और व्यवस्था, और सुशासन के मुद्दों पर लड़ा जाना चाहिए, लेकिन अगर ये मुद्दे समाप्त हो गए हैं, तो मुंबई से मुद्दों को पार्सल के रूप में भेजा जा सकता है."

Elections in Bihar should be fought on the issues of development, law & order, and good governance, but if these issues have exhausted, then issues from Mumbai can be sent as parcel: Shiv Sena leader Sanjay Raut pic.twitter.com/jD8N0E7Zt8