प्रियंका गांधी कांग्रेस की 'ट्रंप कार्ड', सही समय पर उनकी नियुक्ति हुई है : शिवसेना

शिवसेना संजय राउत ने कहा है कि कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को सही समय पर उनकी नियुक्ति हुई है और वह कांग्रेस लिए 'ट्रंप कार्ड' हैं. शिवसेना नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने कोई झूठा आश्वासन नहीं दिया है. वहीं एनडीए के एक और सहयोगी जेडीयू के नेता और नीतीश कुमार के मंत्री विनोद नारायण झा ने कहा है कि खूबसूरत चेहरों के दम पर वोट नहीं जीते जा सकते. इससे भी बढ़कर तथ्य यह है कि वह रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी हैं, जिन पर भूमि घोटाले और भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल होने का आरोप है. वह बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई राजनैतिक उपलब्धि नहीं है. आपको बता दें कि कांग्रेस में प्रियंका गांधी को महासचिव बनाया गया है और उनको पूर्वांचल की जिम्मेदारी दी गई है. कांग्रेस सहित कई विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की ओर से किया गया यह फैसला पार्टी को उत्तर प्रदेश में अच्छी-खासी सफलता दिला सकता है. कांग्रेस के कई कार्यकर्ता भी समय-समय पर प्रियंका को उत्तर प्रदेश में लाने की मांग करते रहे हैं.

जब अमेठी-रायबरेली में गली-गली घूमी थीं प्रियंका फिर भी हारी थी कांग्रेस, अब 'ट्रंप कार्ड' कैसे?

Sanjay Raut, Shiv Sena on his statement that Rahul Gandhi doesn't give false assurances & the appointment of Priyanka Gandhi Vadra: Till now, he has not as he is not in power; Congress has appointed Priyanka Gandhi Vadra at the right time. She is a trump card for Congress. pic.twitter.com/7SaRzsgBvy