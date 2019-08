शिवसेना बोली- पहले ट्रिपल तलाक, फिर अनुच्छेद 370 और अब जल्द लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड

शिवसेना ने कहा है कि उम्मीद है कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जल्द ही लागू कर दिया जाएगा. इसके साथ ही ट्रिपल तलाक बिल और अनुच्छेद 370 खत्म करने को शुरुआत बताई है. शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है, "सरकार ट्रिपल तलाक बिल लेकर आई, और जम्मू एवं कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, यह देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की दिशा में शुरुआत है... मुझे लगता है, देश में यह जल्द ही लागू कर दिया जाएगा...'

बता दें, शिवसेना ने अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के सरकार के फैसले को ‘ऐतिहासिक' करार देते हुए पूरे सदन से एक स्वर में इसका समर्थन करने की अपील की जिससे राज्य के लोगों का विकास सुनिश्चित हो और प्रदेश मुख्यधारा से सही अर्थों में जुड़ सके. लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री एवं शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने कहा था कि बाला साहब ठाकरे ने अपनी वाणी, लेखनी और पेंटिंग ब्रश (कंचुला) से हर जगह कश्मीर को स्थान दिया. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पांच अगस्त 2019 को उसे साकार किया है.

