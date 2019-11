कांग्रेस और NCP के साथ आने से शिवसेना के कार्यकर्ता ने दिया इस्तीफा, कहा- जो राम का नहीं...

शिवसेना का कांग्रेस और राकांपा के साथ हाथ मिलाना उसके एक कार्यकर्ता को रास नहीं आया और उसने मंगलवार की रात को पार्टी से इस्तीफा दे दिया. रमेश सोलंकी नामक व्यक्ति ने पार्टी से इस्तीफे की घोषणा ट्विटर पर की. उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि वह शिवसेना के बीवीएस/युवा सेना के पद से इस्तीफा दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनकी अंतरात्मा और विचारधारा कांग्रेस के साथ काम करने की अनुमति नहीं देती है. सोलंकी ने कई ट्वीट्स के माध्यम से कहा 'जो राम का नहीं (कांग्रेस), वो किसी काम का नहीं.'

My Resignation



I am resigning from my respected post in BVS/YuvaSena and @ShivSena

I thank @OfficeofUT and Adibhai @AUThackeray for giving me opportunity to work and serve the people of Mumbai, Maharashtra and Hindustan pic.twitter.com/I0uIf13Ed2