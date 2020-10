बीजेपी का बंगाल मार्च : रिवॉल्वर लिए सिख शख्स के साथ धक्का-मुक्की और पगड़ी खींचे जाने के बाद मचा कोहराम

इस विवाद ने सोशल मीडिया पर भी तूल पकड़ लिया है, यहां तक कि क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को टैक करते हुए ट्वीट किया.

बलविंदर सिंह के पास से 9 एमम की एक पिस्तौल भी जब्त की गई. हिरासत में लिए जाने के बाद उन्होंने पिस्तौल का लाइसेंस भी दिखाया जो कि अगले साल जनवरी तक मान्य है. बलविंदर सिंह भारतीय सेना का एक पूर्व सैनिक है जो कि राष्ट्रीय राइफल्स बटालियान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

हालांकि हावड़ा पुलिस के हवाले से कहा गया कि जानबूझ कर पगड़ी खींचे जाने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन पुलिस के साथ बलविंदर सिंह की झड़प का वीडियो शुक्रवार को वायरल हो गया - जिसमें दिख रहा है कि उनकी पगड़ी खींची गई और उनके जमीन पर गिर जाने के बाद भी पुलिस उन्हें पीटती रही. इसके बाद हंगामा हो गया.

The concerned person was carrying firearms in yesterday's protest. The Pagri had fallen off automatically in the scuffle that ensued,without any attempt to do so by our officer (visible in the video attached). It is never our intention to hurt the sentiments of any community(1/2) pic.twitter.com/aE8UgN36W5 — West Bengal Police (@WBPolice) October 9, 2020

West Bengal Police respects all religions. The officer specifically asked him to put his Pagri back before the arrest. The attached photo has been clicked right before he was escorted to the Police Station. We remain committed to our duty to uphold law and order in the state(2/2) pic.twitter.com/BnTWztfDGW — West Bengal Police (@WBPolice) October 9, 2020

न केवल भाजपा नेताओं ने बल्कि श‍िरोमण‍ि अकाली दल ने भी ममता बनर्जी ने इसमें शामिल पुलिस वालों के ख‍िलाफ काड़ी कार्रवाई करने की अपील की है.

Plz have a look into this matter @MamataOfficial this isn't done https://t.co/mKrbQhn1qy — Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 9, 2020

Yeh tasweer dekhke mai stabdh hoon !! Agar yeh kiya hai Bengal police ne (Sab kehe rehe hain ke yeh sach hai) toh unki exemplary saaza honi chahiye aur @TajinderBagga Bhai, mai aapse yeh kahunga ke iss ghatna ko lekar aap Court jaiye #FaltuDidirPaltuPolice#BanglarLojjaMamatahttps://t.co/YBQDT1TSxr — Babul Supriyo (@SuPriyoBabul) October 9, 2020

सरदार बलविंदर सिंह जी की पगड़ी खींच कर बंगाल पुलिस ने देश के सभी सिखों का अपमान किया है, आज ऐसा प्रतीत होता है कि बंगाल में पुनः मुग़लों का शासन स्थापित हो गया है।



क्या बंगाल में एक समुदाय विशेष को छोड़ कर बाकी किसी की भी धार्मिक भावनाओं का सम्मान नही रहा? pic.twitter.com/uYjCl7G6ze — Arvind Menon (@MenonArvindBJP) October 9, 2020

बता दें कि गुरुवार को कोरोन से बचने के तमाम उपायों और सोशल डिस्टेंसिंग को दरकिनार करते हुए बंगाल सरकार के सचिवालय 'नाबन्ना' के बाहर सैकड़ों की संख्या में बीजेपी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई. वीडियो फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस दंगारोधी वर्दी में है और आंसू गैस तथा वॉटर कैनन की मदद से पत्थर भेंकती भीड़ को तितर बितर करने की कोश‍िश कर रही है.

सरकार द्वारा बड़ी संख्या में लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाए जाने के आदेश की अवहेलना करते हुए बीजेपी ने 'नाबन्ना चलो' मार्च का आयोजन किया था. बीजेपी युवा मोर्चा के नए अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने पहुंचे थे, जिसे राजधानी कोलकाता में पार्टी के शक्त‍ि प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा था.

दोपहर के बाद, भाजपा ने तीन मार्च निकाले, जिनमें से सभी राज्य सचिवालय की ओर बढ़ रहे थे. उनमें से सबसे बड़ा जो कि मैदान से आगे बढ़ रहा था, का नेतृत्व तेजस्वी सूर्या कर रहे थे. प्रदर्शनकारियों को बीच रास्ते में रोक दिया गया, जिससे नाराज भाजपा समर्थकों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी. जब उन्होंने बैरिकेड्स को गिराने की कोश‍िश की तो पुलिस ने आंसूगैस के गोले दागे.