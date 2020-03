अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर PM मोदी का सोशल मीडिया अकाउंट संभाल रहीं स्नेहा से युवक ने मांगा पासवर्ड तो दिया यह जवाब

आज (रविवार) दुनियाभर में 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' (International Women's Day) मनाया जा रहा है. अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी हस्तियां विश्व में महिलाओं के योगदान की सराहना करते हुए सोशल मीडिया के जरिए उन्हें शुभकामनाएं दे रही हैं. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने भी देश की महिलाओं को इस दिवस पर शुभकामनाएं दीं. साथ ही पीएम मोदी ने एक दिन के लिए अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स 7 महिलाओं को सौंप दिए हैं. पीएम के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पोस्ट करने वाली पहली महिला स्नेहा मोहनदास (Sneha Mohandoss) हैं. वह 'फूड बैंक इंडिया' की फाउंडर हैं. स्नेहा ने पीएम के अकाउंट्स से लोगों को अपनी कहानी सुनाई. इतना ही नहीं, उन्होंने एक ट्विटर यूजर के मजेदार सवाल का मजेदार जवाब भी दिया.

जब एक ट्विटर यूजर ने स्नेहा मोहनदास से पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर हैंडल का पासवर्ड मांगा तो स्नेहा ने चुटीले अंदाज में लिखा, 'न्यू इंडिया, लॉग इन करने के लिए ट्राय करते रहो.' एक यूजर ने स्नेहा को इसके लिए चुने जाने पर बधाई दी. स्नेहा ने उन्हें धन्यवाद देते हुए लिखा, 'शुक्रिया. मैं भूख मिटाने की जरूरत पर जागरूकता फैलाने के लिए पीएम के हैंडल का उपयोग कर रही हूं. क्या आप और अन्य लोग मेरी मदद करेंगे. ये बहुत आसान है. जरूरतमंद को खाना खिलाएं. सुनिश्चित करें कि जरा भी खाना बेकार न जाए.'

गौरतलब है कि पीएम मोदी ने आज सुबह ट्वीट किया, 'अतंरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं. हम अपनी नारी शक्ति की भावना और उपलब्धियों को सलाम करते हैं. जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले कहा था, मैं अब सोशल मीडिया अकाउंट छोड़ रहा हूं. आज पूरे दिन 7 महिलाएं अपने जीवन के बारे में आपसे बातें साझा करेंगी और संभवत: वह मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए आपसे बातचीत भी करेंगी.'

