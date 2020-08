आर्मी हॉस्पिटल ने कहा है कि मुखर्जी की स्थिति में सुबह कोई बदलाव नहीं देखा गया. वे इंटेंसिव केयर में हैं और उन्‍हें अभी भी वेंटीलेटर सपोर्ट पर गया है.प्रणब दा की बेटी शमिष्‍ठा (Sharmistha Mukherjee) ने भी एक ट्वीट करके कहा है कि उनके पिता की स्थिति और नहीं बिगड़ी है और रोशनी को लेकर उनकी आंखों के रिएक्‍शन में कुछ सुधार हुआ है.

Without getting into medical jargons, whatever I could understand from last two days is that though my dads' condition continues remain very critical, it hasn't worsened. There's little improvement in his eyes' reaction to light.



तमसो मा ज्योतिर्गमय