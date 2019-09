कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को उनके 69वें जन्मदिन पर दी बधाई, कहा- आप यूं ही...

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 69वें जन्मदिन की बधाई दी और उनके स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु होने की कामना की. सोनिया गांधी ने अपने बधाई संदेश में कहा कि वह प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देती हैं और उनके स्वस्थ, खुशहाल और दीर्घायु होने की कामना करती हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार यानी 17 सितंबर को को 69 वर्ष के हो गए. इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों के नामचीन लोगों ने उन्हें बधाई दी है. साथ ही उनके जन्मदिन के मौके पर देश भर में अलग-अलग जगह कई तरह के कार्यक्रम भी आयोजित किए गए.

रॉबर्ट वाड्रा को मिली विदेश यात्रा की इजाजत, लेकिन वापस आते ही अदालत को देनी होगी खबर

गौरतलब है कि पीएम मोदी को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उनके जन्मदिन पर बधाई दी है. इस अवसर पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष एवं गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. नायडू ने अपने संदेश में कहा कि मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश लगातार प्रगति कर रहा है. अमित शाह ने मोदी को बधाई देते हुए ट्वीट किया,‘‘ आपके नेतृत्व में उभरते नये भारत ने विश्व में एक मजबूत, सुरक्षित और विश्वसनीय राष्ट्र के रूप में अपनी पहचान बनाई है.''

उन्होंने कहा, ‘‘हर भारतीय के जीवन को सुगम बनाने के लिए आपका परिश्रम एवं संकल्प भाव हमारे लिए एक प्रेरणास्त्रोत है. एक जनप्रतिनिधि, एक कार्यकर्ता और एक देशवासी के रूप में आपके साथ राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भागीदार बनना सौभाग्य की बात है. ईश्वर से आपके स्वस्थ जीवन एवं दीर्घायु की कामना करता हूं.''

Happy birthday to Hon'ble PM Shri @narendramodi ji. We wish him a long and healthy life.