सीतापुर जेल से रामपुर ले जाया गया आजम खान को, कहा- बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया गया है

जेल में बंद समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान ने शनिवार को आरोप लगाया कि उनके साथ ही बहुत ही अमानवीय बर्ताव किया गया है. खान को सुबह एक मामले की सुनवाई के लिये सीतापुर जेल से रामपुर ले जाया गया. उन्होंने रामपुर जाते समय जेल के बाहर पत्रकारों से कहा, 'बहुत अमानवीय बर्ताव हुआ है मेरे साथ.' खान की पत्नी एवं विधाय ताजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामपुर ले जाया गया है . रामपुर की एक अदालत ने बुधवार को रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, रामपुर सदर सीट से विधायक उनकी पत्नी फातिमा और स्वार सीट से सपा विधायक एवं उनके पुत्र अब्दुल्ला को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में दो मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए थे. बाद में खान, उनकी पत्नी और बेटे को गुरुवार सुबह सीतापुर जिला जेल स्थानांतरित कर दिया गया.

Senior SP leader Azam Khan being taken from Sitapur jail to Rampur for hearing in forgery case. He says 'they are treating me just like a terrorist' pic.twitter.com/Io9swjQmTZ