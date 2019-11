दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर विशेष डॉग 'गाइड' ने ऐसे पकड़ा संदिग्ध बैग

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट (Indira Gandhi International Airport) पर शुक्रवार तड़के टर्मिनल 3 पर एक संदिग्ध बैग मिला, जिसके बाद हड़कंप मच गया. सुरक्षा एजेंसियां बैग की जांच में जुट गई हैं. CISF के मुताबिक अभी तक की जांच से ऐसा लग रहा है कि संदिग्ध बैग में आरडीएक्स (RDX) हो सकता है. बताया जा रहा है कि सीआईएसएफ ने इस बैग को 'डॉग' की मदद से पकड़ा. सूचना मिलते ही मौके पर बम निरोधक दस्ते सहित तमाम सुरक्षा और जांच एजेंसियों के आला अधिकारी पहुंच गए हैं. बैग फोर्सकोर्ट एराइवल एरिया में मिला है. सीआईएएसएफ के एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया, "बैग को सीआईएसएफ के विशेष-डॉग ने पकड़ा है. ऐसे में इस संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि बैग में विस्फोटक होगा. लिहाजा इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के मद्देनजर बैग को अब 24 घंटे के लिए 'कूलेंट बैग' (कूलिंग पिट) में रखकर उसकी गहराई से जांच किया जाना जरुरी है. कूलेंट बैग किसी भी विस्फोटक को ठंडा करके उसकी ताकत को कम करने का काम करता है."

An unattended bag was found at T3 of Delhi's IGI airport today morning. Check of the bag was carried out & found positive signal of explosive inside. It was also checked by Dog 'Guide'&safely taken to cooling pit. After forensic test it will be clarified if it is explosive or not