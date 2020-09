सूरत का बिल्डर कर रहा नेक काम, बिना किराए के 42 परिवारों को दिया रहने के लिए फ्लैट

कोरोना महामारी (Covid 19 Pandemic) की वजह से लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं. किसी के पास दो वक्त की रोटी जुटाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो कोई घर का किराया नहीं दे पा रहा है. ऐसे में सूरत (Surat) के एक बिल्डर ने दरियादिली दिखाते हुए आर्थिक तंगी से जूझ रहे कुछ लोगों की मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया है. बिल्डर प्रकाश भलानी (Builder Prakash Bhalani) ने अपनी नई बिल्डिंग मे 42 परिवारों को बिना किराए के रहने के लिए फ्लैट दिया है. बिल्डर का कहना है कि, इन सभी लोगों से किराया नहीं लिया जाएगा, सिर्फ फ्लैट के रखरखाव के लिए इन्हें मात्र 1500 रुपए शुल्क देना होगा. ये सभी लोग जबतक चाहें यहां रह सकते हैं.

