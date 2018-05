पीएम मोदी के खिलाफ चर्च की चिट्ठी, BJP ने कहा- देश में मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं

एक बार फिर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चर्च की चिट्ठी आई है. दिल्ली में चर्च के आर्कबिशप ने चिट्ठी लिखकर इशारों में कहा है कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और 2019 के लिए ईसाइयों को नई सरकार के लिए वोट करना चाहिए. सवाल उठने के बाद चर्च सफाई दे रहा है कि उन्होंने किसी एक सरकार के खिलाफ चिट्ठी नहीं लिखी. वर्ष 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बने, इसके लिए दिल्ली के एक आर्कबिशप ने लोगों से दुआ करने की अपील की है.यह भी पढ़ें : आर्कबिशप के खत पर बोले गृहमंत्री राजनाथ सिंह, देश में किसी भी तरह के भेदभाव की इजाजत नहीं केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली के आर्कबिशप के पत्र पर पलटवार किया है. उन्‍होंने कहा कि देश में मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, देश में सभी अल्पसंख्यक सुरक्षित है. बता दें कि जिस पत्र को लेकर विवाद खड़ा हुआ है उसमें लिखा है- ''हमलोग अशांत राजनीतिक माहौल का गवाह बन रहे हैं. इसके कारण संविधान के लोकतांत्रिक मूल्यों और देश के धर्मनिरपेक्षता को खतरा है.

I have not seen the letter, but I want to say India is one of those countries where minorities are safe & no one is allowed to discriminate on the basis of caste & religion: HM Rajnath Singh, on Archbishop's letter to priests asking to "pray for country" ahead of 2019 elections. pic.twitter.com/JhsZCGVGIB