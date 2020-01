कश्‍मीर मसले पर OIC (इस्लामिक सहयोग संगठन) में बात करने को विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति साफ की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने गुरुवार को कहा कि कश्मीर को लेकर पाकिस्‍तान और सउदी अरब में कोई डील नहीं हुई है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने कहा कि यह खबर पूरी तरह से अटलों पर आधारित है. बता दें कि पहले खबर यह आई थी कि सउदी अरब और पाकिस्‍तान के बीच ओआईसी में कश्‍मीर मसले को उठाने के लिए कोई डील हुई है, जिसमें कहा गया है कि कश्‍मीर मसले को उठाने के लिए ओआईसी बैठक बुलाएगी. कुमार ने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरीके से अटकलों पर आधारित है. हमलोग भारत संबंधित ऐसी किसी भी बैठक से अवगत नहीं हैं.

MEA on reports of a deal between Saudi Arabia and Pakistan wherein an Organisation of Islamic Cooperation (OIC) meet will be called to discuss the Kashmir issue: The reports are entirely speculative. We are not aware about any such meetings of OIC on India related matter. pic.twitter.com/6LbfesKpCW