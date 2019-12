प्रियंका गांधी के साथ 'धक्कामुक्की' के बाद आया कांग्रेस का बयान, 'यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग'

कांग्रेस ने लखनऊ में प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) के साथ पुलिस द्वारा 'धक्कामुक्की' किए जाने और राज्य में गुंडाराज होने का आरोप लगाते हुए शनिवार को कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए. पार्टी प्रवक्ता सुष्मिता देव ने यह भी कहा कि प्रियंका के साथ पुलिस ने जो व्यवहार किया है उसकी जांच भी होनी चाहिए. उधर, प्रियंका के कार्यालय ने इस मामले में सीआरपीएफ के महानिदेशक को पत्र लिखकर इस मामले का संज्ञान लेने और कार्रवाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.

Sushmita Dev, Congress: We condemn the physical violence on protesters and manhandling of Priyanka Gandhi Ji. This government should be dismissed and there should be President's rule in the state. https://t.co/lpZK5amxIbpic.twitter.com/WHwUwta5nq