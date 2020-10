TMC सांसद नुसरत जहां ने दुर्गा पंडाल में किया पारंपरिक डांस और बजाया ढाक, देखें VIDEO

नुसरत जहां के इस डांस की कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आएं हैं, जिनमें देखा जा सकता है कि नुसरत जहां सुरुचि संघ के पंडाल में माता का दर्शन कर रही हैं. यहां नुसरत पूजा करती हैं और फिर ढाक की धुन पर डांस भी कर रही हैं. वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे ढाक की धुन पर कुछ श्रद्धालु महिलाएं नृत्य कर रही हैं और फिर उसी बीच में नुसरत जहां उनका साथ देने लगती हैं.

#WATCH Kolkata: Trinamool Congress (TMC) MP Nusrat Jahan dances as well as plays the 'dhak' at Suruchi Sangha on Durga Ashtami today. https://t.co/NjDsqmc0KFpic.twitter.com/7UqYWQ2EL9