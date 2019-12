देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता और प्रियंका चतुर्वेदी के बीच Twitter पर फिर हुई नोकझोंक, जानें पूरा मामला

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) की पत्नी अमृता और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) के बीच एक बार फिर जुबानी जंग देखने को मिली है. इसकी शुरुआत अमृता के एक ट्वीट से हुई, जिन्होंने आठ दिन पहले अपने पति द्वारा किए गए एक ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा था. देवेंद्र फडणवीस ने अपने ट्वीट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उनके उस बयान के लिए आलोचना की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि- 'मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है'. फडणवीस ने कहा था कि राहुल गांधी हिंदुत्व विचारक वीर सावरकर की परछाई तक नहीं छू सकते हैं.



Very true @Dev_Fadnavis ji ! One cannot be a ‘Thackeray' also by just putting ‘Thackrey' surname after his name ! One needs to be true, principled & should think for betterment of people & party members above his own family & power dynamics ! @ShivSena @OfficeofUT https://t.co/3W0AsvcTeG



पति की टिप्पणी के बाद अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) ने रविवार को शिवसेना अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने नाम के पीछे सिर्फ ठाकरे लगा लेने से कोई 'ठाकरे' नहीं हो सकता. उन्होंने ट्वीट किया, 'बिलकुल सही देवेंद्र फडणवीस जी! अपने नाम के बाद केवल ठाकरे उपनाम लगाने से कोई भी 'ठाकरे' नहीं बन सकता! एक को अपने परिवार और सत्ता की ललक से ऊपर लोगों और पार्टी के सदस्यों की बेहतरी के लिए सच्चा, सैद्धांतिक और ईमानदार होने की जरूरत है!'



Yes he is living up to his surname, but you as usual missed the news-promises fulfilled,principled commitment&working for welfare of his people-farmer loan waiver,₹10 meal,CM office in every div.All this in a month of forming govt

PS:Thankfully not into ‘singing' his own praises https://t.co/V7LZZzC2zB