विधानसभा में बोले उद्धव ठाकरे- मैं अब भी हिंदुत्व के विचारधारा के साथ हूं, इसे कभी नहीं छोडूंगा

महाराष्ट्र के नए सीएम उद्धव ठाकरे आज विधानसभा में कुछ अलग ही अंदाज में नजर आए. ठाकरे परिवार से पहली बार किसी संवैधानिक पद को संभालने वाले उद्धव ठाकरे ने बड़े ही सधे अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'मैं आपको विपक्ष का नेता नहीं कहूंगा, लेकिन आपको 'जिम्मेदार नेता' कहूंगा. ठाकरे ने कहा, अगर आप हमारे लिए अच्छे होते तो यह सब कुछ (बीजेपी-शिवसेना गठबंधन टूटना) नहीं होता.' ठाकरे ने कहा, मैंने देवेंद्र फडणवीस से बहुत कुछ सीखा है और उनका हमेशा दोस्त रहूंगा. मैं आज भी 'हिंदुत्व' की विचारधारा के साथ और इसके कभी नहीं छोड़ूंगा. बीते पांच साल मैंने कभी सरकार को धोखा नहीं दिया है. महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि वह एक भाग्यशाली मुख्यमंत्री हैं क्योंकि जिन्होंने उनका विरोध किया वे साथ हैं और जो हमारे साथ थे वह अब विरोध में हैं. मैंने कभी किसी से नहीं कहा कि मैं यहां आ आ रहा हूं लेकिन मैं आ गया. आपको बता दें कि आज ही कांग्रेस के नेता नाना पटोले को निर्विरोध विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है और देवेंद्र फडणवीस की नियुक्ति विपक्ष के नेता के तौर पर हुई है. महाराष्ट्र में शिवसेना ने बीजेपी के साथ तीस साल पुरानी दोस्ती तोड़कर सरकार बनाई है.

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray: I won't call you (Devendra Fadnavis) an 'Opposition leader', but I will call you a 'responsible leader'. If you would have been good to us then, all this (BJP-Shiv Sena split) would have not happened.