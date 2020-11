SC/ST को साध बंगाल जीतना चाह रहे अमित शाह, बोले- 2/3 बहुमत से अगले साल बनाएंगे सरकार

बांकुड़ा के रवीन्द्र भवन में कार्यकर्ता संवाद में उन्होंने कहा, "मैं लोगों की नजर में पश्चिम बंगाल में बदलाव की उम्मीद देख रहा हूं जो हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव है. ममता सरकार केंद्र सरकार की 80 से अधिक योजनाओं का लाभ गरीबों तक नहीं पहुंचने दे रही है."

Paid floral tributes to legendary tribal leader Bhagwan Birsa Munda ji in Bankura, West Bengal today.



Birsa Munda ji's life was dedicated towards the rights and upliftment of our tribal sisters & brothers. His courage, struggles and sacrifices continue to inspire all of us. pic.twitter.com/1PYgKiyDuY