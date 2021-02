केंद्रीय मंत्री ने सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का भूमिपूजन किया, बोले- 'गणतंत्र दिवस की अगली परेड यहीं होगी'

न्यूज एजेंसी ANI की खबर के मुताबिक, हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि 'अगले गणतंत्र दिवस की परेड सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर ही होगी. यह आधुनिक भारत का प्रतीक होगा. कुछ लोग इसकी महत्ता को नहीं समझते हैं, कुछ लोग देश की तरक्की को नहीं देख पाते हैं. ये लोग तो कोविड वैक्सीन कार्यक्रम पर भी सवाल उठा रहे थे, लेकिन हमने उम्दा काम किया.'

Next R-Day parade will be on Central Vista Avenue. It'll be a symbol of Modern India. Some don't understand its importance, some don't want country to progress. They were questioning COVID vaccine too but as all can see, we had a phenomenal rollout: Union Minister Hardeep S Puri https://t.co/4J2y0lIlP6pic.twitter.com/q8y5oyCLJ6