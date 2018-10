वेदों से मिटेगा आतंकवाद, राष्ट्रपति को भी इसकी शपथ लेते देखने का सपना है: मोदी सरकार के मंत्री सत्यपाल सिंह

मोदी सरकार के एक मंत्री का मानना है कि देश में आतंकवाद और अपराध जैसी समस्याओं का अंत सिर्फ और सिर्फ वेदों के जरिये ही हो सकता है. दरअसल, अपने कई विवादास्पद बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह ने एक बार फिर एक अजीब बयान दिया है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह का कहना है कि जितने भी अपराध, आतंकवाद, समस्याएं हैं, उन सबका निदान अगर कोई कर सकता है तो वो वेदों के विचार, ऋषि ज्ञान ही कर सकते हैं. केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री ने आर्य समाज के चार दिवसीय वैश्विक सम्मेलन में यह टिप्पणी की.

Jitne bhi apradh, aatankwaad, samasyaein hain, un sabka nidaan agar koi kar sakta hai hai, to wo vedon ke vichaar, Rishi gyaan hi kar sakti hai...Agar iss desh ke gaurav ko punah lautana hai to hamein punah vedon ki taraf jaana padega: Union Minister Satya Pal Singh (25.10.2018) pic.twitter.com/rpALHRmFXA