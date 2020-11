26/11 हमले के मास्टरमाइंड की जानकारी देने वाले को अमेरिका देगा 50 लाख डॉलर!

अमेरिका की ओर से जारी की गई आधिकारिक सूचना के मुताबिक, आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के वरिष्ठ सदस्य साजिद मीर की मुंबई हमले में संलिप्तता पाई गई है. इस मामले में उसकी तलाश है. मीर के बारे में सूचना देने वाले को उसकी गिरफ्तारी के बाद 50 लाख डॉलर तक इनाम दिया जाएगा.

REWARD! Up to $5 Million!



On Nov. 26, 2008, terrorists launched a 3-day attack in Mumbai, India that killed more than 170 people.



Help us find the killers.



If you have information, you could be eligible for a reward. https://t.co/79IC2cfhFmpic.twitter.com/smOtc4PXXI