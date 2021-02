उत्तराखंड आपदा का असर दिल्ली में! हो सकती है पानी की किल्लत

इसी कारण से दक्षिण दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में पानी की सप्लाई प्रभावित हो सकती है. दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के मुताबिक 'पर्याप्त संख्या में पानी के टैंकर आदि तैनात किए जा रहे हैं और पानी का मैलापन कम करने के लिए भी कोशिश जारी हैं.'

राघव चड्ढा ने एक ट्वीट कर लोगों से अपील की. उन्होंने कहा, 'हम नागरिकों से पानी ध्यान से इस्तेमाल करने की अपील कर रहे हैं. उचित संख्या में वॉटर टैंकों को लगाया जा रहा है.'

Turbidity is the measure of relative clarity of a liquid. Turbidity is measured in Nephelometric Turbidity Units (NTU).

High turbidity can be caused by debris, silt, mud, algae, plant pieces, melting glaciers, sawdust, wood ashes or chemicals in the water. (3/3)