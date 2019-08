राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर के हालात पर उठाए सवाल, उधर, पुलिस का दावा- 6 दिन से नहीं दागी एक भी गोली

कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की बैठक में कश्मीर (Kashmir) मुद्दे पर भी चर्चा हुई. कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) के हालात पर 'गंभीर चिंता' जताते हुए कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पारदर्शिता के साथ राज्य की स्थिति से देश की जनता को अवगत कराएं. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने कहा कि ख़बर आ रही है कि कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं. सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ बताए कि वहां के हालात क्या हैं? उधर, जम्मू-कश्मीर पुलिस ने बयान जारी कर साफ किया है कि पिछले 6 दिनों में फायरिंग की कोई भी घटना नहीं हुई है. लोगों को अफवाहों पर ध्यान नहीं देना चाहिए. पूरे राज्य में शांति बनी हुई है और कर्फ्यू में ढील दी जा रही है. श्रीनगर और बाकी शहरों में लोग ईद की खरीददारी में जुटे हुए हैं.

Jammu & Kashmir Police: People should not believe any mischievous & motivated news regarding firing incidents in the valley. The police have not fired a single bullet in 6 days. The situation is calm, people are cooperative & restrictions are being relaxed. pic.twitter.com/027AcAbwqf