गुजरात में 140-150 से 165 किमी प्रति घंटा तक की रफ्तार से आ सकता है 'वायु', राज्य सरकार का हाई अलर्ट

अरब सागर में हवा के कम दबाव की स्थिति गहराने के कारण उत्पन्न चक्रवात ‘वायु' (Cyclone Vayu) महाराष्ट्र से उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ रहा है. मौसम विभाग के आधिकारिक ट्वीट के मुताबिक चक्रवाती तूफान 'वायु' पिछले 6 घंटे में पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर उत्तर की ओर बहुत गंभीर तरीके आगे बढ़ा है. 12 जून को तड़के करीब 02:30 बजे पूर्वी मध्य अरब सागर में गोवा से 450 किलोमीटर पश्चिम-उत्तर-पश्चिम में, मुंबई से 290 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण पश्चिम में और वेरावल (गुजरात) से लगभग 380 किमी की दूरी पर केंद्रित रहा.

SCS ‘VAYU' over Eastcentral Arabian Sea intensified into Very Severe Cyclonic Storm near latitude 17.1°N and longitude 70.6°E is about 420 km west-northwest of Goa, 320 km south-southwest of Mumbai.

It is likely to cross Gujarat coast between around Veraval . pic.twitter.com/xe8EmORHK6