बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक के कथित संबंधी की सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़की हिंसा

बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने बताया है कि पुलिस की गोलीबारी में दो लोगों की मौत हो गई है.साथ ही घटना में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सहित 60 पुलिस कर्मी भी घायल हो गए हैं. एक घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. बेंगलुरु में सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दिया गया है.

Two people died in police firing, one injured shifted to a hospital. Restrictions under Section 144 of CrPC imposed in Bengaluru & curfew imposed in DJ Halli & KG Halli police station limits of the city: Bengaluru Police Commissioner Kamal Pant https://t.co/VlZKo8CW3d