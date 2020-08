राजस्थान :  विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले CM गहलोत ने Tweet कर जताई ये उम्मीद

मुख्यमंत्री गहलोत ने बुधवार को अपने ट्वीट में लिखा- "विधानसभा 14 अगस्त से शुरू हो रही है, मुझे उम्मीद है कि सत्र के दौरान हम राज्य में कोरोना की स्थिति और लॉकडाउन के बाद में आर्थिक रूप से जो स्थिति बनी है, उसे लेकर खुलकर चर्चा करने में सक्षम होंगे." उन्होंने अपने अगले ट्वीट में कहा, " मुझे यकीन है कि सुशासन देने में सत्ता पक्ष के साथ-साथ विपक्ष का भी सहयोग मिलेगा. इससे राज्य की जनता में एक नया विश्वास पैदा होगा. "

I am sure, there will be support from ruling as well as opposition sides in providing good governance and this will give new confidence to the people in the state. #Rajasthan