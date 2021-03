Weather Updates: गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, इन राज्यों में बारिश के आसार

मौसम विभाग ने कहा कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण तीन और मार्च को उत्तराखंड में हल्की बारिश हो सकती है. इसके अलावा, पश्चिमी विक्षोभ का असर दो मार्च की रात से पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में देखने को मिलेगा. इसकी वजह से तीन और चार मार्च को जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश के साथ आंधी चलने का अनुमान है.

मौसम विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे के दौरान तापमान में कोई ज्यादा राहत मिलने के आसार नहीं हैं. अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों और पूर्व, पश्चिम और मध्य भारत में तापमान में कोई खास परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा.

♦ No significant change in temperatures over most parts of Northwest India during next 24 hours and over East, West and Central India