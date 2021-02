Weather Updates: दिल्ली में गर्मी का सितम शुरू, देश में इन जगहों पर हो सकती है बर्फबारी और भारी बारिश

भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक, 26 फरवरी यानी शुक्रवार को जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तानऔर मुजफ्फराबाद में अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश या बर्फबारी की काफी संभावना है. इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों, सिक्किम, पंजाब और उत्तराखंड में भी बारिश हो सकती है.

(iii) Isolated heavy rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad on 26th February, 2021.