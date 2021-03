Weather Updates: दिल्ली-UP-बिहार समेत देश के कई हिस्सों में सता रही गर्मी, इन राज्यों में हो सकती है बारिश-बर्फबारी

मौसम विभाग ने कहा कि अगले 2 से 3 दिनों में अरुणाचल प्रदेश में हल्की से अच्छी बारिश की संभावना है जबकि असम, मेघाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-पानी के साथ बिजली कड़कने की आशंका है. चार मार्च को असम और मेघालय में बादल गरज सकते हैं.

♦ Scattered to fairly widespread rainfall likely over Arunachal Pradesh and isolated rainfall over Assam & Meghalaya and Nagaland, Manipur, Mizoram & Tripura with thunderstorm/lightning during next 2-3 days and thundersquall over Assam & Meghalaya on 04th March, 2021.