Weather Today : जल्द मिलेगी ठंड से राहत, लेकिन अगले कुछ दिनों में इन राज्यों में बारिश के आसार

अगर आज की बात करें तो मंगलवार की सुबह राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में कुहरा छाया रहा. भारतीय मौसम विभाग ने राजधानी में मंगलवार के लिए न्यूनतम 5 डिग्री और अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने का अनुमान जताया है. बस दिल्ली में ही नहीं, पंजाब, उत्तर-पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी घना कुहरा छाया रहा. मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, दिल्ली के कुछ हिस्सों, सहित बिहार, असम और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में मध्यम कुहरा रहा.

विभाग ने बताया है कि आज से उत्तर-पश्चिमी भारत में ठंडी हवाओं में कमी आने लगेगी. वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार में 3-4 फरवरी के बाद घने कुहरे, ठंडी हवाओं और ठंडे दिन से राहत मिलने लगेगी.

Abatement of Cold Wave from Northwest India from 2nd February and dense fog, cold wave & cold day conditions from east Uttar Pradesh and Bihar from 3-4 February: India Meteorological Department