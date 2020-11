शादियों के लिए वेडिंग स्पेशल मास्क, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव भी, फैशन भी

खास अवसरों के लिए खास किस्म के मास्क की जरूरत सामने आई तो फैशन डिजाइनरों ने इस दिशा में अपनी कल्पनाशीलता का उपयोग करना शुरू किया और दूसरी तरफ वस्त्र निर्माताओं ने उनका उत्पादन भी शुरू कर दिया है.

गुजरात के सूरत शहर में वेडिंग स्पेशल मास्क की भारी मांग है. मौजूदा शादियों के सीजन के चलते यह मांग बढ़ी है. यह स्वाभाविक ही है क्योंकि लोगों को कोरोना से खुद को बचाने के साथ-साथ आखिर सामाजिक रिश्तों को भी निभाना है. सूरत की फैशन डिजाइनर पूजा जैन कहती हैं कि ''मास्क के लिए हम कॉटन के कपड़े का विकल्प चुनते हैं क्योंकि इसमें से सांस लेने में दिक्कत नहीं होती. भले ही मास्क की बाहरी परत किसी और कपड़े की इस्तेमाल करें, लेकिन आंतरिक परत में सूती कपड़े का ही उपयोग करते हैं. हमारे मास्क जरूरत के अनुकूल हैं.''

Everyone wants fashionable mask this Lagan. We use N95 masks' technology in our masks & use our own fabric after treating it with anti-microbial anti-bacterial properties. We imported chemical from Australia. We have COVID certification: Sudarshan Mundra, a textile group director https://t.co/apR0CRPts2pic.twitter.com/zoxMRcVI99