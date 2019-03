Abhinandan Returns: विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी पर PM मोदी ने किया Tweet, 'देश को आपके साहस पर गर्व है', जानिये किसने क्या कहा...

Abhinandan Varthaman Returns: भारतीय वायुसेना (IAF) के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman) वतन वापस लौटे आए हैं. पाकिस्तान ने विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंप दिया है. पाकिस्तानी सेना ने BSF को विंग कमांडर अभिनंदन (Abhinandan) को सौंपा. इससे पहले पाकिस्‍तान ने विंग कमांडर को भारत को सौंपे जाने का समय दो बार बदला था. विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की स्वदेश वापसी के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट किया, आपका स्वागत है विंग कमांडर अभिनंदन! राष्ट्र को आपके साहस पर गर्व है. हमारे सशस्त्र बल 130 करोड़ भारतीयों के लिए एक प्रेरणा हैं. वन्दे मातरम!

Welcome Home Wing Commander Abhinandan!



The nation is proud of your exemplary courage.



Our armed forces are an inspiration for 130 crore Indians.



Vande Mataram! — Narendra Modi (@narendramodi) March 1, 2019

Proud of you Wing Commander #AbhinandanVarthaman. The entire nation appreciates your valour and grit. You held your calm in the face of adversity. You are an inspiration to our youth. Salute. Vande Mataram. — Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) March 1, 2019

रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट किया 'जय हिंद'. विंग कमांडर अभिनंदन हमें आप पर गर्व है. पूरा देश आपकी वीरता की सराहना करता है. आप हमारे युवाओं के लिए एक प्रेरणा हैं. सैल्यूट..वन्दे मातरम!

Welcome Home! The entire Nation is proud of Wing Commander Abhinandan. — Rajnath Singh (@rajnathsingh) March 1, 2019

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अभिनंदन की वतन वापसी का स्वागत किया. गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट किया, 'आपका स्‍वागत है विंग कमांडर अभिनंदन, आप पर पूरे देश को गर्व है'

???????? Wing Cdr. Abhinandan, your dignity, poise and bravery made us all proud. Welcome back and much love. ???????? — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 1, 2019

वहीं, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर विंग कमांडर की स्वदेश वापसी का स्वागत किया. उन्होंने ट्वीट किया, ''विंग कमांडर अभिनंदन, आपकी मर्यादा, शौर्य और वीरता ने हमें गौरवान्वित किया है.'

Proud of you Wing Commander Abhinandan! Unitedly India Salutes you..#WelcomeHomeAbhinandan — Lalu Prasad Yadav (@laluprasadrjd) March 1, 2019

राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया, 'विंग कमांडर अभिनंदन हमें आप पर गर्व है!'

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, 'हमारे जांबाज विंग कमांडर अभिनंदन का सही सलामत भारत लौटना सुकून देने वाली बात है. अभिनंदन अपने साहस और मां भारती की सेवा के लिए हमेशा युवाओं को प्रेरणा देंगे यह मेरी शुभकामनाएं हैं.

Dear Wing Commander Abhinandan, entire nation is proud of your courage and valour.



India is glad to have you back.



May you continue to serve the nation and IAF with unparalleled passion and dedication. Best wishes for your bright future. — Amit Shah (@AmitShah) March 1, 2019

अमित शाह ने कहा, 'विंग कमांडर अभिनंदन, पूरे देश को आपके पूरे देश को आपके साहस और पराक्रम पर गर्व है. भारत आपकी वापसी पर हर्षित है. आप देश और भारतीय वायुसेना की उसी अद्वितीय जुनून और समर्पण से सेवा करते रहें, यही कामना है. आपके उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए शुभकामनाएं.'

The hero finally walks back. A grateful nation salutes Wing Commander Abhinandan. You are an inspiration for all of us — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 1, 2019

दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'अंतत: हमारे हीरो की वापसी हुई. आभारी राष्‍ट्र विंग कमांडर अभिनंदन को सलाम करता है. आप हम सभी के लिए प्रेरणा हैं.

India Salutes you Wing Commander Abhinanand! Welcome Back! You are the real hero. #WelcomeHomeAbhinandan — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) March 1, 2019

राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया, 'विंग कमांडर अभिनंदन पूरा देश आपको सैल्यूट कर रहा है. आप असली हीरो हैं.'



बता दें कि विंग कमांडर को भारत को सौंपे जाने के बाद एयर वाइस मार्शल आरजीके कपूर ने कहा कि वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्धमान को अभी-अभी हमें सौंपा गया है. उन्होंने कहा कि हम उन्हें वापस पाकर खुश हैं. उन्होंने कहा कि पायलट को विस्तृत मेडिकल परीक्षण के लिए ले जाया जाएगा, क्योंकि उन्हें काफी तनाव के क्षणों से गुजरना पड़ा.

