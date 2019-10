प्राइवेसी के उल्लंघन को लेकर सरकार चिंतित, रविशंकर प्रसाद ने WhatsApp से मांगा जवाब, कहा...

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) जासूसी मामले पर बयान दिया है. उन्होंने कहा, 'भारत के नागरिकों की व्हाट्सऐप पर निजता का उल्लंघन होने को लेकर सरकार चिंतित है. हमने व्हाट्सऐप से इस बारे में बात की है और उनसे पूछा है कि वह लाखों भारतीयों की निजता की सुरक्षा को लेकर क्या कर रहे हैं.' रविशंकर ने कहा, 'सरकार सभी भारतीय नागरिकों की निजता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है. सरकारी एजेंसियों के पास देश हित में रोक लगाने के लिए स्थापित प्रोटोकॉल है. इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सीनियर अधिकारियों द्वारा प्रतिबंध और सुपरविजन शामिल है.'

रविशंकर ने विपक्ष पर भी निशाना साधा और कहा, 'जो लोग इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, उन्हें यूपीए शासन में प्रणव मुखर्जी के शासनकाल को याद करने की जरूरत है.' बता दें कि आजकल लगभग हर कोई मोबाइल में व्हाट्सऐप (WhatsApp) का इस्तेमाल कर रहा है. लेकिन इसको लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है.

