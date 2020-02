...जब PM मोदी ने लोकसभा में ली कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी पर चुटकी, देखें VIDEO

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendr Modi) ने संसद के निचले सदन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने भाषण के दौरान विपक्ष के नेता व कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) पर चुटकी ली. उन्होंने अपने शुरुआत के भाषण में कहा, ''माननीय अध्यक्ष जी, जब मैं माननीय अधीर रंजन चौधरी जी को देखता और सुनता हूं तो सबसे पहले किरण रिजिजू को बधाई देता हूं कि उन्होंने जो फिट इंडिया का अभियान चलाया है वह उनका बिल्कुल सटीक उदाहरण देते हैं. वह भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ जिम भी करते हैं. यह फिट इंडिया को बल देने के लिए उसका प्रचार-प्रसार के लिए मैं माननीय सदस्य (अधीर रंजन चौधरी) का धन्यवाद करता हूं.''

केंद्र सरकार में 6.83 लाख पद हैं खाली, इस साल UPSC, SSC, RRB करेंगे 1.34 लाख भर्तियां

Prime Minister Narendra Modi in Lok Sabha: When I see & hear Adhir Ranjan Chowdhury ji, I congratulate Kiren Rijiju ji, Adhir ji promotes the 'Fit India Movement' launched by Rijiju ji very well. He also does gymming while delivering his speeches. pic.twitter.com/WaX7mCkhtj