अमिताभ बच्चन के बीमार होने की खबर के बाद देश भर में उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामनाएं

बीजेपी के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करके कहा कि हम सब आपके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं. जल्द स्वस्थ हो जाएं अमिताभ बच्चन जी. शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मेरी कामना है कि आप जल्द स्वस्थ हों.

My best wishes to you sir, wish you a speedy recovery! https://t.co/JfZoTwidOT — Priyanka Chaturvedi (@priyankac19) July 11, 2020

We all wish and pray for your speedy recovery!

Get well soon @SrBachchan ji ! https://t.co/RX8FrWWDx9 — Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 11, 2020

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि महानायक अमिताभ बच्चन जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला. ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें और पुन: उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जाएं. हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं.

महानायक श्री @SrBachchan जी के अस्वस्थ होने का समाचार मिला।



ईश्वर आपको शीघ्र स्वस्थ करें और पुन: उसी ऊर्जा के साथ अपने काम में डट जायें। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं ! — Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) July 11, 2020

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आपके जल्द और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना. बच्चन साहब यह भी एक आपकी बहुत सारी लड़ाइयों में से एक है. फिल्मों की तरह ही आप वास्तव में लड़ेंगे और जीतेंगे.

Wishing you a complete & speedy recovery @SrBachchan Sahib. Let this be one among the many fights you've fought & won, both real & reel. https://t.co/OWcrO9P5Vp — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) July 11, 2020

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भगवान से आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.



Wishing you a speedy recovery Sir @SrBachchanhttps://t.co/FatWMDGWg2 — manoj bajpayee (@BajpayeeManoj) July 11, 2020

फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने कहा कि आपके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.



Take care Amit ji.



Praying for your good health and quick recovery. https://t.co/KRwPQ9RQZT — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) July 11, 2020

क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं.



Extremely saddened to hear the news of Shri #AmitabhBachchan Ji testing COVID Positive.

Praying for his strength & speedy recovery. @SrBachchan please get well soon! — Mamata Banerjee (@MamataOfficial) July 11, 2020

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अमिताभ बच्चन जी के कोविड पॉजिटिव होने की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. मैं उनके मजबूती के साथ शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करती हूं. प्लीज जल्द स्वस्थ हो जाएं.