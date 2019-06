सुषमा स्वराज की राह पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, ट्विटर पर महिला ने मांगी मदद तो कहा...

विदेश मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद एस जयशंकर पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पदचिन्हों पर चल रहे हैं. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को विदेश में बसे कई भारतीयों की मदद मांगने के लिये किये गए ट्वीट पर प्रतिक्रिया दी. इससे पहले उनकी पूर्ववर्ती सुषमा स्वराज भी मुश्किल में फंसे कई भारतीयों की सोशल मीडिया पर शिकायत मिलने के बाद मदद करती थीं. स्वराज अपने पीछे विदेश मंत्री तक सुगम पहुंच की विरासत छोड़ गईं हैं जो विदेश में फंसे भारतीयों की ट्विटर के जरिये शिकायत मिलने पर भी मदद करती थीं. जयशंकर ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर कई भारतीयों की मदद की गुहार पर प्रतिक्रिया दी और उन्हें आश्वासन दिया कि संबधित देशों के भारतीय मिशन उनके मुद्दों के समाधान की कोशिश कर रहे हैं.

Our Embassy in Kuwait is already working on it. Please be in touch with them @indembkwthttps://t.co/w9BRPXTTZr